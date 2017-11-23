Лига Европы. «Ницца» обыграла «Зюлте-Варегем» и вышла в плей-офф, «Лацио» сыграл вничью с «Витессом»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» обыграла «Зюлте-Варегем» со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий хозяев Марио Балотелли.

Итальянский клуб с девятью очками досрочно вышел в плей-офф турнира. «Лацио», который занимает первую строчку, обеспечил себе это право в прошлом туре.

Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 5-й тур

Ницца (Франция) – Зюлте-Варегем (Бельгия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Балотелли, 5; 2:0 — Балотелли, 31; 2:1 — Хамалайнен, 80; 3:1 — Тамезе, 86.

Лацио (Италия) – Витесс (Голландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Лиссен, 13; 1:1 — Альберто, 42.

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