Лига Европы. «Астана» не смогла вырвать ничью у «Вильярреала», испанский клуб вышел в плей-офф

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома уступила «Вильярреалу» со счетом 2:3.

На 88-й минуте встречи при счете 1:3 в пользу испанцев гол забил полузащитник хозяев Патрик Твумаси, однако вырвать ничью казахстанцам не удалось. Таким образом, «Вильярреал» гарантировал себе попадание в плей-офф.

Лига Европы. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

Астана (Казахстан) – Вильярреал (Испания) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 — Кабананга; 1:1 — Раба, 39; 1:2 — Бакамбу, 65; 1:3 — Бакамбу, 83; 2:3 — Твумаси, 88.

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