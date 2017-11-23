Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Совет Федерации: «На ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США»

Совет Федерации: «На ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США»

23 ноября 2017, 15:54
46

США собираются дискредитировать Россию, устроив атаки на чемпионат мира-2018. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году.

У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране. Нам тоже придется принимать ответные меры», – сказал Климов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1511442436
Ну конечно! Если случится какая-нибудь хрень, то всегда вину за случившееся можно свалить на США, даже если Россия сама в этом виновата. Это вы хорошо придумали. Молодцы!
Ответить
hevbn 28
1511442602
Сначала бедные бакланы были виноваты, теперь наконец догадались все ляпы на американцев сваливать. Например приедет в Екатеринбург на матч Панама ,Тунис не очень много болельщиков, кто виноват, конечно же американцы которые подговорили не ехать.
Ответить
Федорыч-НН
1511443118
Америкосы могут спровоцировать Хохляндию и приебалтов на какую-нибудь провокацию. Надо, не дожидаясь повторения событий 2008 года, сосредоточить на границе с этим странами достаточную огневую мощь, чтобы загасить их потуги в зародыше - "Бежали храбрые грузины", как сказано у классика, и чтобы "по мшистым, топким берегам ЧЕРНЕЛИ избы здесь и там, приют убогого чухонца" как повествовал другой
Ответить
zatonn
1511444341
Сколько денег из бюджета будет выделено для устранения данной угрозы?)))
Ответить
woyser
1511444441
Ничего удивительного, янки на всякие пакости готовы от того они и убоги.
Ответить
aam
1511446370
везде мерещится рука дядюшки Сэма
Ответить
STAFOR13
1511447756
Штаты пускай лучше смотрят в оба за своими проблемами, а не создают их другим, тем более нам, пугалка уже давно переломлена, времена Ельцина прошли, когда он сидел на стакане и верил что штаты наш друг, а они отдавали приказы,что сносите свои лучшие заводы , ухудшайте промышленность, всё будет хорошо.А теперь могут только нагадить маленько, ведь с позиции силы и лапши на уши, они могут общаться со своими союзниками, которые отмывают деньги на том,что Россия нападёт, оружия нету, закупать то надо у штатов его, Япония уже увидела как "мощнейшее оборонительное оружие" штатов, "защитило" их когда ракета КНДР пролетела через всю страну, миллионам людей в Японии пришла смс что ядерная война. Просто Путин, человек с железными нервами, но не терпила, пока они мелкими и гнусными пакостями из за политики запрещают паралимпийцам выступать на олимпиаде, которая всегда была вне политики, он делает очень хитрые и болезненные для штатов действия, просто поднимает в свои союзники страны, которым надоело жить в ушииметельском режиме штатов, Турция, Иран уже готовы работать с нами, увидели не слова, а действия в Сирии, поняли кто хочет мира и жизни без боязни войны с террористами мирных жителей, а кто делает поставки своего древнего оружия и убивает им простых людей...
Ответить
Chesn0k
1511447996
на российский спорт и чм давно уже идёт атака, это не новость
Ответить
Taps
1511453379
Заберут ЧМ, к гадалке не ходи.
Ответить
SKS6891
1511466973
Аналогично атаке на русских олимпийцев будет атака и на ЧМ-2018. Я, конечно, понимаю местных участников, пеняющих, что-де наше начальство в оправдание своим просчетам пытается все спихнуть на внешние факторы, однако деструктивно-подрывная деятельность со стороны США и подконтрольных им международных (в т.ч. и спортивных) организаций - факт, который невозможно игнорировать. Так что, да, ждать гадостей от наших "партнеров" стоит, еще как. Вопрос в том, как мы ответим и ответим ли вообще, не станем ли мальчиками для битья. Вот как раз этого никак нельзя допустить.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+