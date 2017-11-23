Совет Федерации: «На ЧМ-2018 будет осуществлена атака со стороны США»

США собираются дискредитировать Россию, устроив атаки на чемпионат мира-2018. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году.

У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране. Нам тоже придется принимать ответные меры», – сказал Климов.