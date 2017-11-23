Пейчинович: «Очень важно для «Локомотива» пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович ставит целью для своей команды победить в двух оставшихся матчах группового этапа Лиги Европы. Он назвал важным ориентиром выход из группы в этом турнире.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» состоится в четверг, 23 ноября, в 21:00 по московскому времени.

— Ближайший матч с «Копенгагеном» станет для «Локомотива» решающим?

— Для нас важен каждый матч, необходимо выиграть в двух оставшихся турах Лиги Европы. Домашняя игра с «Копенгагеном» – первый шаг к нашей цели выйти из группы. Очень важно пробиться в весеннюю стадию турнира.

— Судя по победе над «Анжи» (1:0), очередной перерыв на игры национальных команд не повредил «Локомотиву». Это так?

— Раньше нам это не шло на руку – сразу после подобных пауз мы играли вничью или проигрывали. Но потом быстро возвращались в игровой тонус и в итоге удачно завершали игровой отрезок до следующего перерыва. Надеюсь, что и после 10 декабря наши результаты останутся отличными.

— «Локомотив» способен сохранить свою игру после зимнего перерыва?

— Да, пауза будет огромная. Но это разумно, ведь в России очень холодно уже осенью. Последняя игра первой части сезона – с «Тосно» – запланирована на 10 декабря. В это время в Санкт-Петербурге, наверное, будет 15 градусов мороза. И если действительно будет так холодно, лучше перенести эту игру на следующий год. Перерыв получается очень длинным, и отчасти он может помешать нам, если мы пройдем в плей-офф Лиги Европы. Но так было всегда, с этим ничего не сделаешь. Все команды Премьер-лиги находятся в одинаковых условиях, так что ничего страшного.