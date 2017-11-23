«Локомотив» примет «Копенгаген» в матче Лиги Европы

В четверг, 23 ноября, в Москве состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» будет принимать «Копенгаген». Гости прибудут в столицу России в качестве лидеров группы F, поэтому железнодорожникам нужно будет приложить максимум усилий для победы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Копенгаген». Начало в 21:00, не пропустите!

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