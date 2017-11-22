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Уткин: «Вернблум – отвратительный опорник»

22 ноября 2017, 21:13
17

Футбольный комментатор Василий Уткин оценил игру полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на позиции опорного хавбека.

«Вернблум играет, забивает. Он – отвратительный опорник. Без Вернблума средняя линия ЦСКА, особенно при Головине, выглядит гораздо интереснее.

Не хочу сказать, что Гончаренко руководствовался именно этим. Но Вернблум идеально справляется на позиции форварда», – сказал Уткин.

В нынешнем сезоне Вернблум провел за ЦСКА в РФПЛ 15 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Уткин Василий
Комментарии (17)
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pegas1276
1511375227
вот и птица закудахтала, гуру футбола, противно, везде и всегда надо вставить свой кряк...
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bset
1511376930
Спасибо, Василий. Нам очень важно твое мнение.
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Татарин за ЦСКА
1511376973
Ну вот тут конечно и жопа пернула
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yarik1_78
1511376993
Жирная свинота,мы учтем твое мнение!
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RamonCSKA
1511377044
как по мне он везде хорош боец на любой позиции и с улыбкой
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ibragim_ibragimov_99
1511377184
Уткин - отвратительный комментатор
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Dominator777
1511377194
В каждую дырку утка клюв сует.
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RUSARM
1511377411
Понтус везде хорош, и не надо о нём чушь нести Уася!!!
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cska-62
1511383579
Вернблум - лучший опорник РФПЛ! Ну, а на безрыбье и центрфорварда готов сыграть!
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Taps
1511453509
Уткин - отвратительный жирный ублюдок.
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