Уткин: «Вернблум – отвратительный опорник»

Футбольный комментатор Василий Уткин оценил игру полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на позиции опорного хавбека.

«Вернблум играет, забивает. Он – отвратительный опорник. Без Вернблума средняя линия ЦСКА, особенно при Головине, выглядит гораздо интереснее.

Не хочу сказать, что Гончаренко руководствовался именно этим. Но Вернблум идеально справляется на позиции форварда», – сказал Уткин.

В нынешнем сезоне Вернблум провел за ЦСКА в РФПЛ 15 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.