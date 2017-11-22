Дзюба: «Лига Европы особых чувств не вызывает»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

Напомним, встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

– Вы решили задачу в групповом раунде Лиги Европы. Как удается думать о «Вардаре», а не о «Спартаке»?

– Да, решено, что мы выходим, но у нас стоит задача занять первое место. Для того чтобы удержаться на первой строчке, нужно обязательно побеждать завтра. У нас уже были неудачные игры, когда никто не ожидал, что мы потеряем очки, а мы проигрывали. Сейчас мысли только о «Вардаре», о «Спартаке» будем думать после.

– Вы забили «Вардару» в первой игре, забили «Русенборгу», хотя гол почему-то не засчитали. Получается, что в Лиге Европы у вас больше куража, чем в Премьер-лиге?

– Это стечение обстоятельств. Так получилось. В группе Лиги Европы соперники ненамного сильнее, чем в российской премьер-лиге. Особых чувств тут нет. Все-таки Лига Европы – это не Лига чемпионов.