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Дзюба: «Лига Европы особых чувств не вызывает»

22 ноября 2017, 16:51
21

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

Напомним, встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

– Вы решили задачу в групповом раунде Лиги Европы. Как удается думать о «Вардаре», а не о «Спартаке»?

– Да, решено, что мы выходим, но у нас стоит задача занять первое место. Для того чтобы удержаться на первой строчке, нужно обязательно побеждать завтра. У нас уже были неудачные игры, когда никто не ожидал, что мы потеряем очки, а мы проигрывали. Сейчас мысли только о «Вардаре», о «Спартаке» будем думать после.

– Вы забили «Вардару» в первой игре, забили «Русенборгу», хотя гол почему-то не засчитали. Получается, что в Лиге Европы у вас больше куража, чем в Премьер-лиге?

– Это стечение обстоятельств. Так получилось. В группе Лиги Европы соперники ненамного сильнее, чем в российской премьер-лиге. Особых чувств тут нет. Все-таки Лига Европы – это не Лига чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Вардар Дзюба Артем
Комментарии (21)
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juvseriy
1511359307
Отсюда и результативность такая у тебя! Надо в каждом матче выкладываться
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Сильвербой
1511361435
Вот поэтому и случаются Мариборы, Санкт-Галлены, Аики и прочее говно, потому что вот такие вот "профессионалы" вот так мыслят! А люди ждут этих еврокубков, тратят деньги и время, приходят на стадионы и видят вот этого "чучело" которое рассуждает об эмоциях и стоит бревном на поле!!!
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Большой Медведь
1511361750
Где спортивная злость?! Для профессионала неприемлемы такие высказывания. Отсюда и результат.
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altezzik
1511363163
Не умеешь играть, умей хотя бы язык держать за зубами.
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Полная Канистра
1511366613
всё ясно болт положил на эти игры иди на завод токарем
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OfaZavr
1511367157
прям смотри какие мы крутые печки-лавочник только ЛЧ подавай))
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RedWhiteFans2
1511373404
Какая разница пацану где на лавочке семечки грызть
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prezent2017
1511380140
Да ты и в ЛЧ ничем особо не отличался.
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АндрейФКСМ
1511423930
хорошо что Спартак его сплавил!! это дерево только мешало
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serppion
1511434838
Во дает Артёмка! Недостаток уважения к соперникам так и прёт из него. Совсем звезданулся, Лигу чемпионов ему подавай. А сам дурак дураком, деревяшка футбольная.
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