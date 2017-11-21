Эмери не осуждает Неймара за посещение ночного клуба в Лондоне

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал недавнее посещение своим форвардом Неймаром ночной вечеринки. Испанец не видит в таком проведении досуга ничего предосудительного.

«Вне футбола он может развлекаться сколько угодно. Главное, чтоб работал качественно на тренировках. Там бразилец хорош. Нельзя в таком возрасте сидеть дома. Только, проводя досуг, нужно все равно нести определенную ответственность за поведение», – сказал Эмери.

Напомним, что Неймар был замечен на вечеринке с друзьями в Лондоне, когда там базировалась сборная Бразилии.