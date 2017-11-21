Лебедев: «Глава РФПЛ просто обязан принять жесткое волевое решение и отменить матч «Локомотива» в Хабаровске»

Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что главе Премьер-лиги Сергею Прядкину нужно принять решение об отмене поединка 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом», который состоится на поле хабаровчан.

Напомним, встреча прошлого тура «СКА-Хабаровск» – ЦСКА прошла при температуре минус 17, а двое игроков армейцев московских получили при этом серьезные травмы и выбыли на длительный срок.

«Президент РФПЛ Сергей Прядкин просто обязан принять жесткое волевое решение и отменить матч в Хабаровске. Игру нужно перенести в другое место или на резервную дату. «Локомотив» уже просил «СКА-Хабаровск» о переносе, но клуб отказался. Судья может отменить матч, ведь он будет принимать решение не из теплой московской квартиры, а прямо на поле в Хабаровске. Но мне кажется, что арбитр не примет такого решения.

Поэтому Прядкин должен набраться мужества и силы воли и принять твердое решение, которое бы соответствовало тому регламенту, который существует. Можно договориться с клубами, у лиги есть на них рычаги давления. Нужно думать о болельщиках, которые должны полтора часа смотреть футбол в таких условиях. Это издевательство над людьми. Будем надеяться, что решение будет принято и в таких условиях игра не состоится», – сказал Лебедев.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» должен состояться в понедельник, 27 ноября.