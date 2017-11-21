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  • Лебедев: «Глава РФПЛ просто обязан принять жесткое волевое решение и отменить матч «Локомотива» в Хабаровске»

Лебедев: «Глава РФПЛ просто обязан принять жесткое волевое решение и отменить матч «Локомотива» в Хабаровске»

21 ноября 2017, 15:34
19

Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что главе Премьер-лиги Сергею Прядкину нужно принять решение об отмене поединка 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом», который состоится на поле хабаровчан.

Напомним, встреча прошлого тура «СКА-Хабаровск» – ЦСКА прошла при температуре минус 17, а двое игроков армейцев московских получили при этом серьезные травмы и выбыли на длительный срок.

«Президент РФПЛ Сергей Прядкин просто обязан принять жесткое волевое решение и отменить матч в Хабаровске. Игру нужно перенести в другое место или на резервную дату. «Локомотив» уже просил «СКА-Хабаровск» о переносе, но клуб отказался. Судья может отменить матч, ведь он будет принимать решение не из теплой московской квартиры, а прямо на поле в Хабаровске. Но мне кажется, что арбитр не примет такого решения.

Поэтому Прядкин должен набраться мужества и силы воли и принять твердое решение, которое бы соответствовало тому регламенту, который существует. Можно договориться с клубами, у лиги есть на них рычаги давления. Нужно думать о болельщиках, которые должны полтора часа смотреть футбол в таких условиях. Это издевательство над людьми. Будем надеяться, что решение будет принято и в таких условиях игра не состоится», – сказал Лебедев.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» должен состояться в понедельник, 27 ноября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Ростов Локомотив Лебедев Игорь
Комментарии (19)
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Dimka_Foxy
1511268198
Ну перенесут на резервный день, а резервный день в феврале, не думаю что в феврале там жарища будет. Календарь нужно составлять нормально было, а теперь хоть нойте хоть не нойте.
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Alex ostrov
1511268214
На выходные вообще -22 обещают
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Illars
1511269164
Глава РФПЛ вообще никому ничего не обязан. и уж совсем не обязан обращать внимание на подобных клоунов
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insider_retro
1511270568
Теперь каждый шнурок старается обозначить свою позицию по вопросу переноса матча... Где же все раньше были со своими жёсткими позициями и нравоучениями?!...
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Татарин за ЦСКА
1511271224
Тоесть ЦСКА играл,а Локо наверно как лидеру сделают то,что захотят.Бредятина. Играть,так пусть все играют.
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dok66
1511271355
Ну ты Игорек еще РФПЛ пытаешься рулить . ? Полетел бы в Хабаровск , да на трибуне послушал что люди про тебя скажут по поводу твоих "умозаключений" !
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ljrljr0505
1511272775
конечно, Прядкин может принять такое решение. И скорее всего, оно будет правильным. Но... ЦСКА съездил и сыграл. Правда 2 игрока после этого сломались, но это же ерунда. болельщики -хабаровчане поотмораживали себе что можно и что нельзя, и это тоже по большому счету мелочь.. Главное- необходимость соблюсти все приличия. И ничего, что приличия и футбол далеко друг от друга... И то, что могут получить травму игроки никого не волнует....только один вопрос возникает: Какой идиот составлял календарь???
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Axe111
1511274543
Дебила кусок, календарь составляли не думали про это! Ссаные депутаты, воруй и молчи, кусок свиньи
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Бан
1511275087
Я не понимаю, как этот сперматозоид выиграл гонку у конкурентов. Неужели у Жирика не было более шустрых?
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subbotaspartak
1511276898
ВВП просто обязан принять жёсткое волевое решение и изгнать дебилов-дилетантов из думы.
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