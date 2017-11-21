Рейнгольд: «Дзюба не имеет права играть в «Зените»

Известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «Зенита» в матче чемпионата России над «Тосно». По его словам, ничего необычного в разгромном счете нет, учитывая различия в классе команд.

Матч 17-го тура РФПЛ «Зенит» – «Тосно» завершился со счетом 5:0.

─ Хочу сказать, что неприятно читать в своем «твиттере», который для меня открыли болельщики, постоянные гадости от болельщиков «Зенита». Они не уважают мой возраст и то, что я бывший футболист. Играл в «Спартаке» на высоком уровне! Пусть один на один кто-то подъедет, я ему в рыло дам. А так, пацан сидит и матом поливает в интернете. Противно! Не для того, я дожил до своего возраста. Поспорьте со мной нормальным языком, это ─ приветствуется!

─ Хорошо, «Зенит» вернулся и снова основной претендент на чемпионство?

─ «Зенит» разорвал «Тосно» и показал команде Дмитрия Парфенова свое место. Они еще слабы, чтобы играть с «Зенитом». Без обид, но сине-бело-голубые выше на три-четыре головы.

─ Все настолько хорошо?

─ Недавно я критиковал «Зенит», когда они не могли выиграть пять матчей подряд. Игру команда показывала не очень симпатичную. Роберто Манчини был страшно недоволен, потому что ничего не получалось. А все потому, что игроки подобрались не те, которые должны решать по-настоящему большие задачи. Разгром «Тосно» ─ это не показатель. Поэтому я и сейчас продолжаю говорить, что «Зенит» не до конца укомплектован.

─ Об этом же говорит сам главный тренер «Зенита».

─ Но Манчини приглашали совсем для другого ─ чтобы он выиграл все. В «Зените» работали Дик Адвокат и Лучано Спаллетти, которые достигали больших побед. С Манчини требуют как минимум того же. Санкт-Петербург доверил итальянцу приличную команду с хорошими традициями. Так что нормально, что его начинают критиковать после поражений.

─ Думаете?

─ Болельщиков результаты не устраивают. «Зенит» вылетел из Кубка России и пока не понятно, выиграет ли чемпионат. Зачем тогда приглашали Манчини? Дешевле и проще было бы пригласить из «Уфы» Сергея Семака, настоящего патриота Санкт-Петербурга. Я внимательно слежу за «Зенитом», у них хватает проблем в каждой линии. Да, поставили «Тосно» ─ команду первого дивизиона ─ на место. Но не помню, чтобы в других матчах «Зенит» был эталоном футбольного мастерства.

─ Полагаю, что гол Артема Дзюбы тоже не говорит нам, что он готов вернуться на новый уровень.

─ Он не имеет права играть в «Зените». Давно и часто говорил, что если он не прибавит в движении, то не сильно поможет команде. Поэтому он и сидит на скамейке запасных. Дзюба даже прыгать не умеет. Кокорин, который ниже его вполовину, прыгает в два раза выше. Пока Артем сидит на скамейке и получает приличные деньги, которые никак не отрабатывает. В Петербурге ждут, чтобы Дзюба выходил, боролся, кидался под мяч, помогал полузащитникам, открывался под мяч. Нужно движение! А Артем кажется лентяем.