Барбаро: «В последние 10 минут матча в Хабаровске не чувствовал ни рук, ни ног»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от поражения от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Было очень непросто. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние 10 минут матча ничего не чувствовал — ни рук, ни ног.

Но ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату. Мой контракт действует еще полгода, и я хотел бы остаться», — сказал аргентинец в эфире программы «8-16».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Всероссийский профсоюз футболистов попробует повлиять на перенос матча «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» в 18-м туре. В день матча ожидается до минус 21 градуса.