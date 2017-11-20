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  • Барбаро: «В последние 10 минут матча в Хабаровске не чувствовал ни рук, ни ног»

Барбаро: «В последние 10 минут матча в Хабаровске не чувствовал ни рук, ни ног»

20 ноября 2017, 23:21
7

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от поражения от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Было очень непросто. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние 10 минут матча ничего не чувствовал — ни рук, ни ног.

Но ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату. Мой контракт действует еще полгода, и я хотел бы остаться», — сказал аргентинец в эфире программы «8-16».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Всероссийский профсоюз футболистов попробует повлиять на перенос матча «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» в 18-м туре. В день матча ожидается до минус 21 градуса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА Локомотив Барбаро Алехандро
Комментарии (7)
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Алекc
1511213052
офигеть - 21. ну это уже не футбол. хоккей какой то. а травмы получить вообще влет можно.
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Борз-95
1511213203
Охотно верю,играй дальше.
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mishavandit
1511213477
—21………а че, нормальная футбольная погода ))
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DIDI 23
1511213514
Ватные штанишки надо одевать.
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sprint5
1511234578
а кто отвечает за календарь тихонько помалкивают
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Ще Гевара
1511234905
Руки, ноги, главное, хвост!
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Nerlinger
1511239392
это идиоту фурсенке спасибо скажи. Какой дурак на стадион в -17 пойдёт!!! И почему у нас посещаемость низкая...
Ответить
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