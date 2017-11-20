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  • Профсоюз футболистов обратится к Прядкину и Мутко по матчу «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»

Профсоюз футболистов обратится к Прядкину и Мутко по матчу «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»

20 ноября 2017, 22:08
33

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов дал комментарий по вопросу о переносе матча «СКА-Хабаровск»«Локомотив». Ранее появилась информация о том, что московский клуб хочет провести встречу в Сочи из-за низкой температуры в Хабаровске.

«Ситуация с матчем в Хабаровске касается всех футболистов РФПЛ, а не только игроков «Локомотива» или «СКА-Хабаровска». Мы раньше уже направляли письма в РФПЛ и РФС, с просьбой учитывать погодные условия при составлении календаря и не давать играть, когда погода не позволяет это делать. Вы помните, как играли при смоге в Москве, когда горели торфяники, или как игрок «Рубина» получил тепловой удар.

Мы собираемся отреагировать на предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив». Завтра мы направляем письма главе РФПЛ Сергею Прядкину и президенту РФС Виталию Мутко. Более того, мы хотим обсудить этот вопрос и с руководителями других лиг, ведь это проблема шире, чем конкретный матч.

Дело не в игроках «Локомотива» и «СКА-Хабаровска». Любой игрок может попасть в такую ситуацию. Это может быть мороз или аномальная жара, или что-то еще. Мне безумно жалко игроков ЦСКА Березуцкого и Миланова, которые получили травмы в последней игре.

Мне не хочется, чтобы игроки травмировались. Надо не точечно решать проблему, а вводить параметры, вне рамок которых играть опасно и бессмысленно», — сказал Зотов.

Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что холод может навредить здоровью футболистов и болельщиков.

Гендиректор хабаровчан Олег Флегонтов раскритиковал идею переноса матча.

27-го ноября в Хабаровске ожидается до минус 21-го градуса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив ЦСКА Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (33)
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acer2003
1511205524
Сёмин, старый Лис, не мытьёт, так катаньем решил ))
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SunRomeS
1511205661
Абсикались)) епт, ну будьте мужиками!
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insider_retro
1511206253
Почему-то вопрос по переносу матчей из Хабаровска не форсировался 2 недели назад, а теперь пробивают медициной и профсоюзным давлением!.. Забота об игроках - это похвально, но ход событий какой-то избирательный и нацелен на достижение конкретной цели одним клубом... Можете заклевать...
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Asbjorn
1511206495
Цска сыграли и паровозы смогут,нельзя было заранее подумать о том,что в ноябре в хабаровске будет холодно?
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baden69
1511207457
27 ноября в Хабаровске днем и ближе к вечеру ожидается -9-10, а не -21, как пишут. Просто Локо не хочет лететь в Хабаровск. Понятно, что в таких условиях играть не желательно, но об этом нужно думать при составлении календаря, а не сейчас.
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4agaaa
1511207682
Да просто кучка недоносков во главе с мудко собралась и не хрена не может составить Календарь! Болею за Спартак, но переживал за футболистов обеих команд при 17 градусах! Оно того не стоит, и Здоровье футболистов и болельщиков куда важнее!
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zagrizlik
1511207919
Нытики...цска показал,что можно играть и играть красиво даже в -16. Идите на поле сопливые бабы. Всё равно ничего не перенесут как не старайтесь.
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VikNMar
1511212257
Пусть летят и играют , ЦСКА же летал , а они чем лучше ........
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RUSARM
1511212821
Ну все,проводницы разнылись,а лететь надо!!! Мы же летали,а чем они лучше??
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Obojaemiy
1511233490
а вы куда смотрели то при составлении календаря??? Слону же понятно что в Хабаровске морозы будут. не могли игры сделать в Хабаровске в первый круг, а сейчас в Москве
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