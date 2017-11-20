Профсоюз футболистов обратится к Прядкину и Мутко по матчу «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов дал комментарий по вопросу о переносе матча «СКА-Хабаровск» – «Локомотив». Ранее появилась информация о том, что московский клуб хочет провести встречу в Сочи из-за низкой температуры в Хабаровске.

«Ситуация с матчем в Хабаровске касается всех футболистов РФПЛ, а не только игроков «Локомотива» или «СКА-Хабаровска». Мы раньше уже направляли письма в РФПЛ и РФС, с просьбой учитывать погодные условия при составлении календаря и не давать играть, когда погода не позволяет это делать. Вы помните, как играли при смоге в Москве, когда горели торфяники, или как игрок «Рубина» получил тепловой удар.

Мы собираемся отреагировать на предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив». Завтра мы направляем письма главе РФПЛ Сергею Прядкину и президенту РФС Виталию Мутко. Более того, мы хотим обсудить этот вопрос и с руководителями других лиг, ведь это проблема шире, чем конкретный матч.

Дело не в игроках «Локомотива» и «СКА-Хабаровска». Любой игрок может попасть в такую ситуацию. Это может быть мороз или аномальная жара, или что-то еще. Мне безумно жалко игроков ЦСКА Березуцкого и Миланова, которые получили травмы в последней игре.

Мне не хочется, чтобы игроки травмировались. Надо не точечно решать проблему, а вводить параметры, вне рамок которых играть опасно и бессмысленно», — сказал Зотов.

Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что холод может навредить здоровью футболистов и болельщиков.

Гендиректор хабаровчан Олег Флегонтов раскритиковал идею переноса матча.

27-го ноября в Хабаровске ожидается до минус 21-го градуса.