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  • Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Почему мы должны ехать в Сочи?»

Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Почему мы должны ехать в Сочи?»

17 ноября 2017, 17:40
24

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился мнением о возможном переносе матча с «Локомотивом» в Сочи.

«Лично с господином Геркусом я не знаком, письмо «Локомотива» мы еще не получали. Будем смотреть, что в этом письме, но могу сказать уже сейчас: я не вижу никаких оснований для переноса игры из Хабаровска. Сейчас мы готовимся к игре с ЦСКА.

Лига в лице президента РФПЛ Сергея Прядкина и исполнительного директора Сергея Чебана выражала обеспокоенность тем, как мы готовим поле. И я два дня уже отчитываюсь перед уважаемыми руководителями. Поле у нас полностью готово – средняя температура на поверхности газона – «плюс 13» градусов, поэтому поле не травмоопасно.

На трибунах все вычищено, мы два дня этим занимались. Поэтому к ЦСКА мы готовы. Перед «Локомотивом» прогнозируют еще два снежных дня, и, может быть, что-то изменится, но мы и к этому будем готовы.

И к вашей инсайдерской информации есть вопросы: почему мы должны играть на нейтральном поле? Мы что стадион не подготовили? В календаре есть резервный день – 25 февраля. Давайте играть в эту дату.

Не могу понять, почему мы должны куда-то уезжать?! Мы полностью готовы к матчу с «Локомотивом» и его проведением у нас проблем не будет», – сказал Флегонтов.

Ранее президент московского клуба Илья Геркус сказал, что погода в Хабаровске навредит здоровью футболистов и болельщиков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (24)
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Тraumtanzеr
1510930195
Правильно, так и надо.
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dok66
1510930242
Полностью поддерживаю Хабаровск . Все подписали календарь , форс-мажора нет , причем здесь хотелка Геркуса ???
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Italian_93
1510930427
Для дебилов - ЗАПРЕЩЕНО проводить спорт мероприятие, если температура достигает -15 градусов и температура газона роли не играет и у вас там сейчас -20
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kella
1510930866
- Почему мы должны ехать в Сочи? -У нас есть тулупы и валенки, мы хотим играть дома!
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zico2205
1510932349
Не для того Хабаровск в РФПЛ рвался чтобы играть на нейтральном стадионе....Болельщики, я думаю , очень не одобрят ....Ведь футбол то для них...
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OfaZavr
1510932814
все верно сказал, согласен с ним в других городах похожие условия бывают и никуда не переносят а играют.
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subbotaspartak
1510932883
Календарь утвердили И позабыли?
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insider_retro
1510933426
Очевидно, что в статусе хозяев поля и возможности зацепить очков, СКА будет стоять за имеющийся вариант без изменений... Всё остальное будет для них нежелательно...
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paracetamol
1510935300
Прядкин с Чебаном начали пасти Локов. На коней уже ... положили.
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vick-north-west
1510936961
Это игра с Чебаном - без правил. Ну, оставит он матч в Хабаровске, но пришлет туда судьей не Анопу, а допустим Москалёва, и все преимущества своего поля будут нивелированы.
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