Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Почему мы должны ехать в Сочи?»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился мнением о возможном переносе матча с «Локомотивом» в Сочи.

«Лично с господином Геркусом я не знаком, письмо «Локомотива» мы еще не получали. Будем смотреть, что в этом письме, но могу сказать уже сейчас: я не вижу никаких оснований для переноса игры из Хабаровска. Сейчас мы готовимся к игре с ЦСКА.

Лига в лице президента РФПЛ Сергея Прядкина и исполнительного директора Сергея Чебана выражала обеспокоенность тем, как мы готовим поле. И я два дня уже отчитываюсь перед уважаемыми руководителями. Поле у нас полностью готово – средняя температура на поверхности газона – «плюс 13» градусов, поэтому поле не травмоопасно.

На трибунах все вычищено, мы два дня этим занимались. Поэтому к ЦСКА мы готовы. Перед «Локомотивом» прогнозируют еще два снежных дня, и, может быть, что-то изменится, но мы и к этому будем готовы.

И к вашей инсайдерской информации есть вопросы: почему мы должны играть на нейтральном поле? Мы что стадион не подготовили? В календаре есть резервный день – 25 февраля. Давайте играть в эту дату.

Не могу понять, почему мы должны куда-то уезжать?! Мы полностью готовы к матчу с «Локомотивом» и его проведением у нас проблем не будет», – сказал Флегонтов.

Ранее президент московского клуба Илья Геркус сказал, что погода в Хабаровске навредит здоровью футболистов и болельщиков.