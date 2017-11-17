«Локомотив» попросит РФПЛ перенести матч со «СКА-Хабаровском» в Сочи

Руководство «Локомотив» намерено изменить место проведения выездного матча 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

Московский клуб подаст заявку в руководство лиги с просьбой о переносе встречи в Сочи. Согласно источнику, «железнодорожники» сопроводят письмо метеорологическим прогнозом на день проведения матча. 27-го ноября в Хабаровске ожидается минус 18.

Подопечные Юрия Семина лидируют в турнирной таблице чемпионата.

В воскресенье столичный клуб сыграет на выезде против «Анжи» в рамках 17-го тура.