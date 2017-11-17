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  • «Локомотив» попросит РФПЛ перенести матч со «СКА-Хабаровском» в Сочи

«Локомотив» попросит РФПЛ перенести матч со «СКА-Хабаровском» в Сочи

17 ноября 2017, 16:25
19

Руководство «Локомотив» намерено изменить место проведения выездного матча 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

Московский клуб подаст заявку в руководство лиги с просьбой о переносе встречи в Сочи. Согласно источнику, «железнодорожники» сопроводят письмо метеорологическим прогнозом на день проведения матча. 27-го ноября в Хабаровске ожидается минус 18.

Подопечные Юрия Семина лидируют в турнирной таблице чемпионата.

В воскресенье столичный клуб сыграет на выезде против «Анжи» в рамках 17-го тура.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск
Комментарии (19)
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Чикомас
1510925467
А чего прямо не в Москву? А если в Перми например, будет морозец? Тоже -в Сочи?Значит все остальные клубы, будут морозить свои яйца, а Палыч согласен только на Сочи..
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Полная Канистра
1510926685
СКА ХАБ. из принципа не пойдёт на этот шаг заявив мы не мёрзнем и вы не пропадёте ЦСКА ведь тоже играет так что все равны
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ARTHUR19
1510927598
Ну зашибись, а когда техничные команд играют на болоте, облегчаю задачу командам которые автобус ставят, это нормально? Никто претензии не предъявляет. Холодно тебе, бегай значит в шубе. Давайте теперь все матче в Сочи переадресовывать. В прошлые времена об этом никто не задумывался
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Asbjorn
1510927830
Утвердили календарь- играйте
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dimayuzov
1510929250
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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APchelov
1510929571
Я к локомотиву отношусь нейтрально. Но это уже наглость. Можно подумать, не в России живут. А хабаровчанам пилить через всю страну???
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OfaZavr
1510932085
ну а как Уфа вон уже на этих выходных при -17 против Урала играть будет и не просят же никуда переносить все в одинаковых условиях или впервые в России?))
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maior-60
1510932454
Лучше на Острова Зеленого Мыса.
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Superviser77
1510933051
Ссыкуны. .. Сделайте тогда дальневосточную сибирскую высшую суперлигу и не нойте. ...
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Zubo
1510940724
С какого перепоя ????
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