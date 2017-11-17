Геркус: «Погодные условия в Хабаровске угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил информацию о желании клуба перенести матч 18-го тура РФПЛ против «СКА» из Хабаровска в Сочи.

– Заявку на перенос еще не подали. Пока готовим письмо в СКА, в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан («Анжи-Арена» – прим. «Бомбардира»), либо на наше резервное поле в Сочи.

По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.

– Что на этот счет думают в РФПЛ?

– Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС.

Согласно источнику, 27-го ноября в Хабаровске ожидается минус 18.