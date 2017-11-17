Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Погодные условия в Хабаровске угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей»

Геркус: «Погодные условия в Хабаровске угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей»

17 ноября 2017, 16:49
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил информацию о желании клуба перенести матч 18-го тура РФПЛ против «СКА» из Хабаровска в Сочи.

– Заявку на перенос еще не подали. Пока готовим письмо в СКА, в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан («Анжи-Арена» – прим. «Бомбардира»), либо на наше резервное поле в Сочи.

По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.

– Что на этот счет думают в РФПЛ?

– Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС.

Согласно источнику, 27-го ноября в Хабаровске ожидается минус 18.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Геркус Илья
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serenz
1510927591
Каждый год одна и та же проблема...
Ответить
Garrincha58
1510928125
ну да кому охота лететь в Хабару, вы же РЖД езжайте поездом за 6 дней управитесь
Ответить
dimayuzov
1510929242
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
Ответить
Сильвербой
1510929693
Если я не ошибаюсь, то календарь согласовывается с клубами после составления, после чего уже утверждается! Вопрос: о чем вы, бл..ть, думали во время этой процедуры???
Ответить
Евгений П
1510930588
Товарищ Геркус в последнюю очередь думаете о здоровье спортсменов, не говоря уже про зрителей...Хитростью данное заявление попахивает за многие десятки километров.
Ответить
zico2205
1510932668
Кто этот календарь только придумал??? Как можно летом в жару играть на юге страны, а в холод- в Сибири и на Дальнем Востоке ??? Поставьте все наоборот....И ничего страшного, если например Ростов или Краснодар будет играть все летние игры в гостях , а потом , в холодное время- дома...
Ответить
paracetamol
1510954322
Испугались-ся!
Ответить
sprint5
1510976062
у нас полстраны в экстремальных условиях
Ответить
nemolod
1511023424
Пока этих "составителей" календаря вместе с их начальством в обязательном порядке не будут привлекать на матчи в данное время года, до этих пор все останется как есть! Да и вообще пора переходить на старый календарь и играть матчи летом,а отдыхать зимой!
Ответить
Главные новости
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
2
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
Вчера, 18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
Вчера, 17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
Вчера, 17:40
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+