Орлов назвал матч «Спартак» – «Зенит» российским класико

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Разгром «Тосно» позади (5:0), и 27 ноября в Москве пройдет российское «класико». «Спартак» попытается взять реванш за поражение в первом круге. Сейчас «Зенит» опережает спартаковцев на пять очков, поэтому стратегически ничья вполне устроит сине-бело-голубых. Но кто будет играть на ничью в таком матче?



Чем сейчас силен «Спартак»? Тройка нападающих великолепная, они обрели ту форму, которая была в прошлом году, и потому неудержимы. Думаю, команда Карреры будет выше, чем на четвертом месте, но у них осталась проблема — игра в обороне. У всех соперников есть шанс забивать в ворота «Спартака». Посмотрим, что перевесит», — сказал Орлов.

Завтра красно-белые встретятся с «Марибором» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Зенит» в четверг примет «Вардар» в рамках Лиги Европы.