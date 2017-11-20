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Орлов назвал матч «Спартак» – «Зенит» российским класико

20 ноября 2017, 21:33
29

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит».

«Разгром «Тосно» позади (5:0), и 27 ноября в Москве пройдет российское «класико». «Спартак» попытается взять реванш за поражение в первом круге. Сейчас «Зенит» опережает спартаковцев на пять очков, поэтому стратегически ничья вполне устроит сине-бело-голубых. Но кто будет играть на ничью в таком матче?

Чем сейчас силен «Спартак»? Тройка нападающих великолепная, они обрели ту форму, которая была в прошлом году, и потому неудержимы. Думаю, команда Карреры будет выше, чем на четвертом месте, но у них осталась проблема — игра в обороне. У всех соперников есть шанс забивать в ворота «Спартака». Посмотрим, что перевесит», — сказал Орлов.

Завтра красно-белые встретятся с «Марибором» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Зенит» в четверг примет «Вардар» в рамках Лиги Европы.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (29)
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Eddyson
1511203398
У Зенита "класико" на днях было с Тосно. Для Спартака нет принципиальнее соперника, чем ЦСКА, чего бы Геннадий и аргентинцы не твердили про матч со Спартаком.
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insider_retro
1511203656
Хорошо, что в российском медиа пространстве есть комментатор, способный навесить титульный ярлык предстоящему поединку!.. Игра, действительно, предстоит разудалая и бескомпромиссная!!..
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SPACE TRUCKIN
1511204056
все называют классико игры со Спартаком - зенит,цска,локо,динама...хотят больше значимости для себя с помощью КБ...
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olerfhum
1511206257
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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3a zenit
1511208229
пешком мы их не переиграем
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Grag
1511208821
наконец, то адекватное высказывание.
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Александр52
1511211284
К сожалению, Орлов, видимо плохо знает историю русского футбола. Классико - это особый вид соперничества двух команд, сложившийся исторически, на протяжении десятилетий. Зенит никогда не был футбольной элитой нашей страны и футбольную историю переписывать не стоит, это не политика, футбол более объективен. Спартак, безусловно одна из двух команд российского классико, а вот кто второй ? Скорее всего, это Динамо.
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Gornostay
1511214341
куда не ткни одни классико да матчи столетия,сплошные футбольные гранды))
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paracetamol
1511219792
Зенит - классико, а спам - какое классико? Так, недоразумение.
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OfaZavr
1511249686
не нужно пиарить свой клуп за счет Спартака, классико это с ЦСКА.
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