Семин: «Наши с Геркусом разногласия – внутренняя кухня «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал раскрывать причин разногласий с президентом клуба Ильей Геркусом. Ранее появилась информация, что на летнем совете директоров железнодорожников руководитель высказался против того, чтобы специалист продолжил тренировать красно-зеленых.

– По неофициальной информации, на летнем совете директоров президент «Локомотива» Илья Геркус голосовал против вас…

– Мало ли как он проголосовал? Это его вопросы. Все это уже забыли. Надо четко понимать, что мы работаем в одной компании и должны прежде всего заниматься делом. Руководителей и болельщиков не интересует, кто про кого что сказал. К слову, наш клуб существует не сам по себе. У «Локомотива» громадное количество болельщиков по всей стране. Для меня именно их оценка – самая важная.

– То есть возможное недоверие со стороны руководства не мешало вам работать?

– Эти моменты меня не волнуют. Знаю себе цену, чувствую уверенность.

– Можете привести пример разногласий с Геркусом, в итоге разрешенных в рабочем порядке?

– Это наша внутренняя кухня. Есть разные стили управления. Игорь Суркис в киевском «Динамо» платит деньги из своего кармана. Клубный бюджет в размере 80 миллионов – его личный. Но не помню случая, чтобы Суркис не поинтересовался мнением по поводу трансфера игрока. Когда продавали Еременко в «Рубин», сказал Суркису: «Я против. Но это ваши деньги». В общем, политика клуба напрямую зависит от человека, который во главе этого хозяйства. Вот продажа «Локомотивом» Ниасса – плюс или минус? Считаю, останься он, клуб заработал бы больше за счет попадания в Лигу чемпионов. Хотя в финансовые вопросы я стараюсь не лезть.