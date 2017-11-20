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  • Семин: «Наши с Геркусом разногласия – внутренняя кухня «Локомотива»

Семин: «Наши с Геркусом разногласия – внутренняя кухня «Локомотива»

20 ноября 2017, 18:13
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал раскрывать причин разногласий с президентом клуба Ильей Геркусом. Ранее появилась информация, что на летнем совете директоров железнодорожников руководитель высказался против того, чтобы специалист продолжил тренировать красно-зеленых.

– По неофициальной информации, на летнем совете директоров президент «Локомотива» Илья Геркус голосовал против вас…

– Мало ли как он проголосовал? Это его вопросы. Все это уже забыли. Надо четко понимать, что мы работаем в одной компании и должны прежде всего заниматься делом. Руководителей и болельщиков не интересует, кто про кого что сказал. К слову, наш клуб существует не сам по себе. У «Локомотива» громадное количество болельщиков по всей стране. Для меня именно их оценка – самая важная.

– То есть возможное недоверие со стороны руководства не мешало вам работать?

– Эти моменты меня не волнуют. Знаю себе цену, чувствую уверенность.

– Можете привести пример разногласий с Геркусом, в итоге разрешенных в рабочем порядке?

– Это наша внутренняя кухня. Есть разные стили управления. Игорь Суркис в киевском «Динамо» платит деньги из своего кармана. Клубный бюджет в размере 80 миллионов – его личный. Но не помню случая, чтобы Суркис не поинтересовался мнением по поводу трансфера игрока. Когда продавали Еременко в «Рубин», сказал Суркису: «Я против. Но это ваши деньги». В общем, политика клуба напрямую зависит от человека, который во главе этого хозяйства. Вот продажа «Локомотивом» Ниасса – плюс или минус? Считаю, останься он, клуб заработал бы больше за счет попадания в Лигу чемпионов. Хотя в финансовые вопросы я стараюсь не лезть.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (8)
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fortune-bva
1511191848
То есть возможное недоверие со стороны руководства не мешало вам работать? – Эти моменты меня не волнуют. Знаю себе цену, чувствую уверенность. Отличный ответ тренера! Молодчина Палыч! Удачи!
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paracetamol
1511191854
Шпалыч, Геркус тебя терпит, покуда ты в лидерах. Как шлепнешься ниже пятого места, так сразу отшлепает.
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shinnik
1511191945
Кухня-это Дмитрий Назаров со Спартаком... У Вас,Палыч... Вагон-Ресторан.
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ljrljr0505
1511192700
Палыч- красава...
Ответить
dok66
1511194303
Нехорошо это . может кончится очередной "смородской"
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DOCTOR PENALTY
1511194337
Очень жаль, что на кухне всё ещё бурлит. В футболе важна каждая мелочь. Хотя это наверное не мелочь... Хотелось бы в конце- концов услышать от Геркуса, чего же он всё-таки хочет. Или так и сплавит по- тихому Палыча....*
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serenz
1511207745
Взгляды могут быть у всех разные, важен конечный результат.
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