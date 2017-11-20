Агент: «Переход Мусы в ЦСКА маловероятен, тем более армейцы не выходили на нас с предложением»

Агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, сообщил, что его клиент не рассматривает переход в ЦСКА в ближайшее время.

Ранее 25-летний нигериец заявил о желании вернуться в армейский клуб.

«Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен. Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды», – сказал Харрис.

Муса защищал цвета красно-синих с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие лишь в одном матче в составе «лис», отметившись одним голом.