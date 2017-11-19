Манчини считает, что Кузяев может вырасти в великого игрока

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини остался доволен игрой полузащитника петербургской команды Далера Кузяева в матче 17-го тура чемпионата России с «Тосно» (5:0).

Отметим, что 24-летний хавбек в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу.

– Можно ли назвать Далера Кузяева главным открытием сезона?

– Кузяев – это молодой и очень талантливый игрок, он может вырасти в великого игрока, если будет продолжать с усердием тренироваться и отдавать всего себя в матчах.

– Предматчевое чествование чемпионов 2007 года как-то повлияло на настрой команды?

– Эта церемония всем нам напомнила о том, что сделали зенитовцы 10 лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, положительный эффект от нее продлится до конца чемпионата.