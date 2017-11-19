Парфенов: «Проигрыш «Зениту»? Попали под праздник»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги гостевого матча 17-го тура чемпионата России, в котором его команда со счетом 0:5 уступила «Зениту».

«Попали под праздник называется — да? Не буду долго лепить отговорки. Понятно, что мы позволили сопернику очень много свободы. В этот промежуток времени нам нужно сплотиться, без истерики оценить произошедшее и работать над ошибками.

По горячему следу не хочется говорить, что произошло. Понятно, что индивидуальное мастерство сказалось, а мы дали им слишком много пространства в атаке. О том, что было в раздевалке, не буду рассказывать, это должно остаться там. Говорил своим футболистам все по делу. Считаю, что вышли в оптимальном составе. А замены… поздно — не поздно. Вышло так, как вышло», – заявил Парфенов.