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Парфенов: «Проигрыш «Зениту»? Попали под праздник»

19 ноября 2017, 22:01
5

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги гостевого матча 17-го тура чемпионата России, в котором его команда со счетом 0:5 уступила «Зениту».

«Попали под праздник называется — да? Не буду долго лепить отговорки. Понятно, что мы позволили сопернику очень много свободы. В этот промежуток времени нам нужно сплотиться, без истерики оценить произошедшее и работать над ошибками.

По горячему следу не хочется говорить, что произошло. Понятно, что индивидуальное мастерство сказалось, а мы дали им слишком много пространства в атаке. О том, что было в раздевалке, не буду рассказывать, это должно остаться там. Говорил своим футболистам все по делу. Считаю, что вышли в оптимальном составе. А замены… поздно — не поздно. Вышло так, как вышло», – заявил Парфенов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (5)
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paracetamol
1511125762
Этот к-б салоед доведет нашу Тосну до возврата в ФНЛ. Одни проигрыши в последнее время! Нельзя хохлам тренерские посты доверять, особенно из разболтанной к=б команды! Кто отвечать будет за его назначение?
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BRO_football
1511127256
Тосно выиграл у Локомотива, а Локомотив выиграл у Зенита, соответственно Тосно должен быть сильнее Зенита, но случилось всё наоборот.
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АртурZaСМ
1511148881
Вы ж бомжовский фармклуб, ничего удивительного. Хорошо еще Оренбург выбили...
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Каратель помойников
1511152935
да смотрите на вещи проще,очередной договорняк,админ ресурс в деле,в прошлом году был праздник который потом чуть в скандал не превратился,потому что урал ох как упирался и пришлось судье вмешаться,второй аспект-набрали игроков,а результата в последнее время нет,а вбуханные средства надо оправдывать,и тут на помощь приходит клуб-земляк,и вроде всё отлично в стане зинаидовцев. может поэтому деревяшка и решил вью не давать?вроде и забил,и радостный должен быть,но только что то не видно на лице радости от этой победы
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