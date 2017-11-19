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РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Анжи» и остался на первом месте

19 ноября 2017, 15:55
24

В матче 17-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Анжи» со счетом 0:1. Эта победа позволила железнодорожникам закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

«Зенит» отстает от «Локомотива» на шесть очков и имеет одну игру в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 43.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 63), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 74), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88).

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан (Лысов, 90+1). Миранчук, Рыбус (Баринов, 58), Фернандеш.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Локомотив
Комментарии (24)
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Антибиотик
1511096731
С учетом отсутствия Фарфана, Ари, Пейчиновича, Чорлуки, сыграли очень организованно и справедливо победили. Мои поздравления, красно-зеленые братья и сестры!!!
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Сармат Ростов
1511097055
А страсти-то за первую тройку только начинают разворачиваться)))
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mdu86
1511097570
С победой красно-зеленые! 3 очка в копилке, едем дальше
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BarStep
1511097608
Ну Семин..., ну старый лис. Даже анжуйцев заставил полезть вперед и сыграть на контратаках. Вообщем то три очка не пахнут..., игра забудется, а очки останутся... Молодца..., кто следующий клюнет?
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Спартач_навсегда
1511097648
с такой игрой ....... ну посмотрим как дальше дела сложатся .......весной первая игра и сразу Локо-тут и посмотрим кто кого ПС: не заслуживает с такой игрой Локомотив 1 места....
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Fan Loko mik
1511097919
Паровозики и Сапсанчики с ПОБЕДОЙ!!!!! Идем дальше впереди Копенгаген и СКА!!!!
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XaXatyn
1511101900
С победой ! Очень рад ей , но в перед ЛЕ немного страшно. С Копенгагеном надо играть со стороны силы , победа нужна как воздух! Удачи нашим парням .
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Gullit 76
1511103065
С победой!И главное удачи с Копенгагеном!
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OfaZavr
1511106638
Всех болельщиков Локо с победой!
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loko-the_best
1511106923
Локомотив играл в красивый футбол временами в прошлых сезонах, но не набирал очки с такими командами как Анжи. Обыгрывать топ-команды нашего чемпионата всегда получалось, а с малышами не справлялись. Сейчас играть против них стали без лишних выкрутасов и пока все кричат: "фу, скучно, это не футбол", Локомотив набирает очередные 3 очка. При чем плачут то завистники из ближайших преследователей, которые с их суперкрасивой игрой в концовке играют с тосно 2-2, ведя 2-0 и играя в большинстве, не забивают пенальти Уфе, не забивают по 4 матча подряд, зато играют-то как красиво.
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