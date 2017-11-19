РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Анжи» и остался на первом месте

В матче 17-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Анжи» со счетом 0:1. Эта победа позволила железнодорожникам закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

«Зенит» отстает от «Локомотива» на шесть очков и имеет одну игру в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 43.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 63), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 74), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88).

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан (Лысов, 90+1). Миранчук, Рыбус (Баринов, 58), Фернандеш.

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