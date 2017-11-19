Буйволов: «Зенит» — хороший раздражитель для «Тосно»

Защитник «Тосно» Андрей Буйволов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита».

«Готовимся, в принципе, как обычно к любой игре. Ничего такого сверхъестественного мы не делаем.

Просто, наверное, для нас «Зенит» — это в первую очередь хороший раздражитель, потому что один из лидеров чемпионата. Наверное, больше проверить свои силы. Насколько мы, наверное, стали сильнее по сравнению с первой игрой.

Просто надо сыграть дисциплинированно в обороне. Думаю, что наша команда на это способна. Линия защиты у нас по сравнению с другими играми уже сыграннее стала намного. Поэтому мы друг друга в принципе понимаем с полуслова», — сказал Буйволов.

Матч «Зенит» – «Тосно» состоится завтра в 19:00 по московскому времени.