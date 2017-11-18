Моуринью: «Мы всегда спим крепко, потому что отдаем все силы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 12-го тура АПЛ над «Ньюкаслом» (4:1).

«После пропущенного гола мы играли очень хорошо. Соперник начал игру лучше, был хорошо организован и компактен. Бенитес — очень умный тренер, его игроки создали нам проблемы, но мы их преодолели.

Люди могут говорить все что угодно о нас. Иногда мы забиваем, иногда — нет. Но мы можем спать крепко всегда, потому что жалеть не о чем, если вы отдаете все силы», — сказал Моуринью.

«МЮ» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков.