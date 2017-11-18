Глушаков ушиб голень в матче с «Краснодаром», Ещенко повредил колено

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Игроки были заменены в победном матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Глушаков — сильный ушиб голени. У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава.

Окончательного диагноза нет. Пока прогнозов не будем делать. У Глушакова, надеюсь, не критично», — сказал Вартапетов.

Ещенко заменил Роман Зобнин, для которого выход на поле стал дебютным в текущем сезоне. Глушаков уступил место на поле Артему Самсонову.

Команда Массимо Карреры вышла на четвертое место в турнирной таблице.