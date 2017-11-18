Пресс-служба сборной России поздравила Зобнина с возвращением на поле

Пресс-служба сборной России на своей странице в твиттере опубликовала поздравление полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, вышедшему на поле в начале второго тайма матча 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (4:1).

Напомним, это появление стало для 23-летнего игрока первым с начала июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого колена в товарищеском поединке за национальную команду.

«Роман Зобнин, с возвращением в игру», – говорится в сообщении.