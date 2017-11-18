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  • Андрей Иван: «Барса» следила за мной полтора года, но я решил перейти в «Краснодар»

Андрей Иван: «Барса» следила за мной полтора года, но я решил перейти в «Краснодар»

18 ноября 2017, 06:31
16

Румынский форвард «Краснодара» Андрей Иван отметил, что имел шанс продолжить карьеру в Испании. До переезда в Россию, к футболисту проявляла интерес «Барселона».

«Барселона» следила за мной где-то полтора года. А я понаблюдал за «Краснодаром» и сделал выбор в пользу этого клуба. Команда хорошая, сильная. Плюс стадион красивый, условия отличные.

Когда вытесню Смолова из стартового состава? Жду своего шанса. Федор – один из сильнейших футболистов в России. Не знаю, когда представится такая возможность, но буду делать все от меня зависящее», – сказал футболист.

В текущем сезоне Иван в чемпионате России провел два матча, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Барселона Иван Андрей
Комментарии (16)
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udavMike
1510981606
Да уж,лохонулась Барса,вся Католония волосы рвет,ночей не спит - такую суперпупер звездищу профукали.Да и все клубы в России трясутся,по десятку будет им закалачивать каждый матч.
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семёнычев
1510982749
Когда Штирлиц замечал, что за ним следят, он звонил Мюллеру напрямую спрашивал об этом....Может быть это не Барса следила, а Арарат....
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Garrincha58
1510983284
ему приснился сон
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Чикомас
1510986596
Он сам то знает кто он, Андрей или Иван?
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Dimonadze
1510987895
Барса перестала следить, вот и перешёл в Краснодар
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Serjoga
1510989056
Приличного слова не подберу, чтобы охарактеризовать его умственные способности!
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insider_retro
1510989521
Под утренний кофе можно почитать творческие изыски юного румына, как опус несостоявшегося барселонца и креативного вытеснителя Смолова!...))
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OfaZavr
1510992853
да уж...
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Urry
1511007233
Барса следила, но я хорошо спрятался
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Sterh
1511016101
Какой-то тупой унылый пиар. Ну или просто - клинический идиот. Но вряд ли.
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