Андрей Иван: «Барса» следила за мной полтора года, но я решил перейти в «Краснодар»

Румынский форвард «Краснодара» Андрей Иван отметил, что имел шанс продолжить карьеру в Испании. До переезда в Россию, к футболисту проявляла интерес «Барселона».

«Барселона» следила за мной где-то полтора года. А я понаблюдал за «Краснодаром» и сделал выбор в пользу этого клуба. Команда хорошая, сильная. Плюс стадион красивый, условия отличные.

Когда вытесню Смолова из стартового состава? Жду своего шанса. Федор – один из сильнейших футболистов в России. Не знаю, когда представится такая возможность, но буду делать все от меня зависящее», – сказал футболист.

В текущем сезоне Иван в чемпионате России провел два матча, в которых результативными действиями не отличился.