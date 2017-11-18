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Симеоне назвал «Реал» лучшим клубом планеты

18 ноября 2017, 00:12
2

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала».

Напомним, встреча между командами пройдет в субботу в Мадриде и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Реал» – лучший клуб планеты. Раньше лучшей командой была «Барселона», но теперь, судя по последним результатом, это «Реал».

Очевидно, что мы будем играть против сильнейшего клуба в мире», – заявил Симоне.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (2)
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Александр52
1510959697
Симеоне финтит. Если проиграет, то лучшему, я вас предупреждал. А если выиграет, вот видите мы так старались и сразу вистов накрутит. Хитёр краснокожий покоритель пампасов. А Барса всё равно лучше !!!
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Axe111
1510982749
Да, это так
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