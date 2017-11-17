Терентьев и Нобоа могут покинуть «Зенит»

Игроки «Зенита» Кристиан Нобоа и Денис Терентьев могут покинуть петербургскую команду на правах аренды. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Оба футболиста присоединились к «Зениту» летом 2017 года из «Ростова».

«Нобоа не сумел закрепиться в составе «Зенита» и сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду либо в «Ростов», либо в «Рубин». Об этом многие говорят, и, думаю, это соответствует действительности.

Вероятно, Терентьев, который также не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду. Вариант с «Ростовом» – приоритетный для этого футболиста», – сказал Арустамян.