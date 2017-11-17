Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Терентьев и Нобоа могут покинуть «Зенит»

17 ноября 2017, 21:00
37

Игроки «Зенита» Кристиан Нобоа и Денис Терентьев могут покинуть петербургскую команду на правах аренды. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Оба футболиста присоединились к «Зениту» летом 2017 года из «Ростова».

«Нобоа не сумел закрепиться в составе «Зенита» и сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду либо в «Ростов», либо в «Рубин». Об этом многие говорят, и, думаю, это соответствует действительности.

Вероятно, Терентьев, который также не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду. Вариант с «Ростовом» – приоритетный для этого футболиста», – сказал Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Терентьев Денис
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1510942410
многие мечтали сплавить Ерохина и Дзюбу, а тут совсем другие персонажи...
Ответить
zico2205
1510942710
Ну вот какого хрена их брали??? Эта чмошная питерская политика состоит не в том, чтобы усилиться, а чтобы конкурента убрать....да и Полоз с Ерохой скоро пойдут с молотка....Но надо было просто убить Ростов....Твари....Больше нет слов.....Вы же игроков ломаете, а потом Мудищенко плачет, что нет игроков высокого уровня.....
Ответить
insider_retro
1510942811
Раз потекла инфа, значит покинут... И возможно не только они.. Конкуренция высокая, а удлинённая скамейка не оправдала надежд...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1510943258
Нобоа - аренда в 32 года, это сильно! Терентьев - человек просто загубил себе карьеру. Непонятно на что он рассчитывал вообще, переходя в Зенит.
Ответить
Tajik-za Zenit
1510943569
Обеих в рубин
Ответить
polt
1510945371
Добавьте сюда Шатова, Новосельцева, Файзулина, Лодыгина,...
Ответить
арейская
1510967816
На что они рассчитывали, летя туда по первому зову, что сразу в основу, ай нет, и это было ясно всем, что их с распростёртыми объятиями ждёт только лавка...
Ответить
OfaZavr
1510990069
ну и зачем выдергивали их тогда из Ростова? сразу было понятно что не для основы.
Ответить
max74
1511019547
Шапито
Ответить
max74
1511019942
Стройными рядами в Рубин к Бекиевичу, можно ещё и Полоза прихватить
Ответить
Главные новости
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
2
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
Вчера, 18:02
6
Карседо описал Даку тремя словами
Вчера, 17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
Вчера, 17:40
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+