Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Парфенов: «Поздравить «Зенит» с 10-летием чемпионства? Мы здесь при чем?»

Парфенов: «Поздравить «Зенит» с 10-летием чемпионства? Мы здесь при чем?»

17 ноября 2017, 17:07
6

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Сыграет ли против своей бывшей команды Владимир Быстров?

– Он парень с огоньком. Чего скрывать, для него это не пустой матч. Думаю, внутренне Володя переживает и настраивается. Шансы? Стартовый состав я определяю в день матча.

– В Интернете обсуждали, что якобы Чернов, у которого действующий контракт с «Зенитом», мог специально заработать четвертый «горчичник» с «Краснодаром», чтобы не играть в ближайшее воскресенье.

– Я ничего подобного не слышал и не читал. Понятно, что на диване можно рассуждать о чем угодно.

– «Зенит» на протяжении пяти матчей не побеждает и в четырех не забивает. Как вы относитесь к таким сериям?

– Первый раз об этом вспомнил, когда завершился предыдущий тур, а теперь вы напомнили. И все! Этой темы мы вообще не касались. Серии «Зенита» к нашей команде не имеют никакого отношения, мы будем играть от себя. Да, что-то замечаем, разбираем игру соперника, сильные и слабые стороны.

– Перед игрой «Зенит» будет отмечать десятилетие победы в чемпионате России-2007 и чествовать ту команду…

– …Молодцы, что ценят историю. Это важная победа для клуба. Хорошо, что в «Зените» не забывают игроков. Так и должно быть.

– «Тосно» планирует как-то поздравить сине-бело-голубых?

– Мы, простите, здесь при чем? Влада Радимова увижу – конечно же, поздравлю. Чаще всего из той плеяды игроков с ним общаюсь. И Сашу Горшкова, и Толю Тимощука! С ними вместе мы играли в сборной Украины.

Команда из Ленинградской области занимает 13-е место в турнирной таблице.

Матч состоится 19-го октября.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SpartakSpartakSpartak
1510929019
Спартаковцев бывших не бывает, за исключением Онопко. Тосно только победа!
Ответить
Полная Канистра
1510929150
побеждайте а после игры поздравьте их с юбилеем
Ответить
Тraumtanzеr
1510930251
Парфён, ломай эту помойку!За тобой пол страны, легенда.
Ответить
OfaZavr
1510932370
правильно зачем перед матчем поздравлять вот обыграете их тогда и поздравите))
Ответить
paracetamol
1510935595
Тебя это не касается, а вот команды из Ленобласти касается. Ты бы об этом подумал, майданутый!
Ответить
Главные новости
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
2
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Все новости
Все новости
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
Вчера, 18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
Вчера, 18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
Вчера, 17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
Вчера, 17:40
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+