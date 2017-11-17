Парфенов: «Поздравить «Зенит» с 10-летием чемпионства? Мы здесь при чем?»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Сыграет ли против своей бывшей команды Владимир Быстров?

– Он парень с огоньком. Чего скрывать, для него это не пустой матч. Думаю, внутренне Володя переживает и настраивается. Шансы? Стартовый состав я определяю в день матча.

– В Интернете обсуждали, что якобы Чернов, у которого действующий контракт с «Зенитом», мог специально заработать четвертый «горчичник» с «Краснодаром», чтобы не играть в ближайшее воскресенье.

– Я ничего подобного не слышал и не читал. Понятно, что на диване можно рассуждать о чем угодно.

– «Зенит» на протяжении пяти матчей не побеждает и в четырех не забивает. Как вы относитесь к таким сериям?

– Первый раз об этом вспомнил, когда завершился предыдущий тур, а теперь вы напомнили. И все! Этой темы мы вообще не касались. Серии «Зенита» к нашей команде не имеют никакого отношения, мы будем играть от себя. Да, что-то замечаем, разбираем игру соперника, сильные и слабые стороны.

– Перед игрой «Зенит» будет отмечать десятилетие победы в чемпионате России-2007 и чествовать ту команду…

– …Молодцы, что ценят историю. Это важная победа для клуба. Хорошо, что в «Зените» не забывают игроков. Так и должно быть.

– «Тосно» планирует как-то поздравить сине-бело-голубых?

– Мы, простите, здесь при чем? Влада Радимова увижу – конечно же, поздравлю. Чаще всего из той плеяды игроков с ним общаюсь. И Сашу Горшкова, и Толю Тимощука! С ними вместе мы играли в сборной Украины.

Команда из Ленинградской области занимает 13-е место в турнирной таблице.

Матч состоится 19-го октября.