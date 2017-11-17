Вратарь «Шапекоэнсе» вернулся к тренировкам после ампутации ноги

Голкипер «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн приступил к тренировкам после восстановления. Он провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы, в которой он лишился ноги.

Напомним, что около года назад самолет бразильского клуба потерпел крушение в Колумбии. На борту находилось 77 человек, шестерым из которых удалось выжить. Среди них было три футболиста – Алан Рушел, Нету и Фольманн.

В результате аварии вратарь лишился ноги, но это не помешало ему вернуться в футбол. Фольманн рассчитывает принять участие в ближайшей Паралимпиаде.