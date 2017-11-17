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  • Вратарь «Шапекоэнсе» вернулся к тренировкам после ампутации ноги

Вратарь «Шапекоэнсе» вернулся к тренировкам после ампутации ноги

17 ноября 2017, 08:54
12

Голкипер «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн приступил к тренировкам после восстановления. Он провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы, в которой он лишился ноги.

Напомним, что около года назад самолет бразильского клуба потерпел крушение в Колумбии. На борту находилось 77 человек, шестерым из которых удалось выжить. Среди них было три футболиста – Алан Рушел, Нету и Фольманн.

В результате аварии вратарь лишился ноги, но это не помешало ему вернуться в футбол. Фольманн рассчитывает принять участие в ближайшей Паралимпиаде.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (12)
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Joni
1510901771
Надо брать пример с сильных людей. Вот в чём сила!
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SunRomeS
1510902556
Вот где сила воли и желание не сдаваться. Уважаю!!!
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Аристократ Олжик
1510902922
Настоящий мужик!!!
Ответить
ROSTOV SUPER
1510903253
МУЖИК !!!!! Настоящий СПОРТСМЕН !!!!!
Ответить
SantiagoGridunias
1510903513
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ЕМУ И УСПЕХОВ ВО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
Ответить
zra78
1510905711
Вот это да!!! Уважуха!!!Нашим балеринам его нужно казать!!!
Ответить
OfaZavr
1510908132
Настоящий мужик и боец! Здоровья!
Ответить
спанчес
1510909210
НЕТУ ИЗ ЗЕНИТА ЧТОЛИ
Ответить
RedWhiteFans2
1510912488
Достойный мужик
Ответить
Cubinec1989
1510917218
Интересно, кто-нибудь кроме меня вспомнил Маресьева? Кто вспомнил, лайк поставьте, посмотрим, сколько нас таких
Ответить
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