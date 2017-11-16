Павлюченко: «Игорь Денисов? Он заслуживает вызова в сборную»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о невызове в сборную полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«По своей сегодняшней игре он заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между ними (Станиславом Черчесовым и Игорем Денисовым — прим. ред.) пробежала.

Возможно у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и свое видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов и ему решать, кого вызывать», — сказал Павлюченко.

Сам Денисов просил не поднимать тему его невызова в сборную.