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  • Павлюченко: «Игорь Денисов? Он заслуживает вызова в сборную»

Павлюченко: «Игорь Денисов? Он заслуживает вызова в сборную»

16 ноября 2017, 16:07
5

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о невызове в сборную полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«По своей сегодняшней игре он заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между ними (Станиславом Черчесовым и Игорем Денисовым — прим. ред.) пробежала.

Возможно у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и свое видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов и ему решать, кого вызывать», — сказал Павлюченко.

Сам Денисов просил не поднимать тему его невызова в сборную.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Денисов Игорь Павлюченко Роман
Комментарии (5)
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FanatSerj
1510837922
он там не тарахтел, сейчас еще Зобнин форму наберет. И надо было мозгом своим думать, перед тем как языком чесать. Мужику полезно за свои слова отвечать.
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Gullit 76
1510838736
Не знаю,но мне кажется ребята которые после победы над Голландией в 2008 в раздевалке орали хором - "нам двойные,нет тройные премиальные!" команде вообще не нужны.Они ведь Панаму победят и не об следующей игре будут думать,а о премиальных.Есть Глушаков и Зобнин.
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Burtaze
1510839930
Саламыч этого не допустит....
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life85
1510843632
А не староват он для ЭТОЙ сборной?
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