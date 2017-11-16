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  • Павлюченко: «Игра с Испанией – лучшая для России за последние годы»

Павлюченко: «Игра с Испанией – лучшая для России за последние годы»

16 ноября 2017, 13:51
5

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высоко оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Испании (3:3).

Форвард отметил, что сборная поборется за призовые места на ЧМ-2018, если будет играть так же.

«Это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы. Во-первых, не испугались испанцев и играли на победу, а не от обороны. Во-вторых, если бы не два пенальти, победили бы. Понравилось, что действовали первым номером, пусть соперник и больше владел мячом. Создали много моментов, хотя Испания этого никому не позволяет.

Не знаю, может, мне просто Испания не понравилась? Тот же де Хеа впервые пропустил три мяча в одном матче за сборную. Ощущение, как на тренировку вышли — увидел Иньесту, сразу не узнал. Зато наша команда очень понравилась. Если сыграем так на чемпионате мира, то поборемся за призовые места», — сказал Павлюченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман
Комментарии (5)
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gari69
1510830779
За последние лет 9
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***D.BlacK.51.RuS.***
1510832154
Договорняк он и в Африке договорняк.Голы от защитников, дубль России, 2 пенальти, глаза откройте...Это товарняк, его можно подслить в угоду букам и государствам, а вот когда начнутся отборочные, увидим классическую нашу сборную)))
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Антибиотик
1510838697
Как оказалось, чтобы бегать все 90 минут, а не ходить по полю, вам лишь Испанию подавай для мотивации, на меньшее вы не согласны. Так играть нужно с каждой сборной, будь то Аргентина или Фарерские острова.
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Болельщик Реал Мадрида
1510842307
Рома, ну это всего лишь навсего товарищеская игра! Какая разница, какая она была, главное другое, испанцам было всё равно. Они не игпали на победу, приехали позаниматься физкультурой.
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