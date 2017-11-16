Павлюченко: «Игра с Испанией – лучшая для России за последние годы»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высоко оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Испании (3:3).

Форвард отметил, что сборная поборется за призовые места на ЧМ-2018, если будет играть так же.

«Это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы. Во-первых, не испугались испанцев и играли на победу, а не от обороны. Во-вторых, если бы не два пенальти, победили бы. Понравилось, что действовали первым номером, пусть соперник и больше владел мячом. Создали много моментов, хотя Испания этого никому не позволяет.

Не знаю, может, мне просто Испания не понравилась? Тот же де Хеа впервые пропустил три мяча в одном матче за сборную. Ощущение, как на тренировку вышли — увидел Иньесту, сразу не узнал. Зато наша команда очень понравилась. Если сыграем так на чемпионате мира, то поборемся за призовые места», — сказал Павлюченко.