Бутенко – о работе Рокки на матче Россия – Испания: «Вышел на поле, как будто на пляж, где играют в «дыр-дыр»

Судья международной категории Андрей Бутенко раскритиковал работу арбитра Джанлуки Рокки во время товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3).

В этой встрече итальянец поставил два пенальти в ворота хозяев, которые реализовал Серхио Рамос.

«На мой взгляд, арбитр Рокки был полностью раскрепощен и не сконцентрирован в данном матче. Связано это с тем, что товарищеская встреча не дает адреналиновый импульс для судьи, чтобы на 100 процентов оценивать каждый спорный эпизод.

Итальянский судья вышел на поле, как будто на пляж, где играют в «дыр-дыр». Здесь психология арбитра не соответствовала той самоотдаче, которые проявляли наши футболисты», – сказал Бутенко.