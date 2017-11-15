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Рейнгольд назвал арбитра матча Россия – Испания клоуном

15 ноября 2017, 23:37
7

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) раскритиковал работу арбитров.

В данной встрече главный судья Джанлука Рокки назначил в ворота хозяев два пенальти, которые реализовал Серхио Рамос.

«Даже не сравнить с тем, что мы увидели в игре с Аргентиной – наши играли гораздо лучше. Мы атаковали, не боялись, и в целом, оба коллектива играли в открытый футбол, матч проходил на встречных курсах, я получил удовольствие от увиденного. Если бы ещe не арбитр, которого можно назвать клоуном... Два пенальти просто высосаны из пальца, безобразие! Но, давайте не будем на этом зацикливаться», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Товарищеские матчи Россия Испания Рейнгольд Валерий Рокки Джанлука
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1510778836
Правильно, Валерий Леонидович, это была клоунада.
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romasuslow
1510780001
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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VeniaminS
1510781533
Два пенальти ,этл слишком!!!
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Docentusa
1510781714
мягко сказано!
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арейская
1510786023
Клоун и есть, не думаю что ему за товарняк могли проплатить...
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BlackMurder
1510808034
Хоть где-то старый прав
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OfaZavr
1510820697
полностью согласен, нужно отстранить его от футбола на долгий срок.
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