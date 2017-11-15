Рейнгольд назвал арбитра матча Россия – Испания клоуном

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) раскритиковал работу арбитров.

В данной встрече главный судья Джанлука Рокки назначил в ворота хозяев два пенальти, которые реализовал Серхио Рамос.

«Даже не сравнить с тем, что мы увидели в игре с Аргентиной – наши играли гораздо лучше. Мы атаковали, не боялись, и в целом, оба коллектива играли в открытый футбол, матч проходил на встречных курсах, я получил удовольствие от увиденного. Если бы ещe не арбитр, которого можно назвать клоуном... Два пенальти просто высосаны из пальца, безобразие! Но, давайте не будем на этом зацикливаться», – сказал Рейнгольд.