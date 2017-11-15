Зинченко заявил, что никогда бы не променял украинский паспорт на российский

Украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что никогда не хотел получить российский паспорт, пусть на то и были юридические основания. Игрок считает себя украинцем.

«Я никак не мог играть за сборную России. Это было мое твердое решение. Поначалу, когда я только переехал в Россию и подписал контракт с «Уфой», то ходили какие-то слухи и разговоры.

Но я могу говорить со стопроцентной уверенностью, что никогда бы не поменял паспорт, потому что в душе я украинец, и всегда был им. Как бы это громко ни звучало», – сказал хавбек в эфире FootballHub.

В период с 2014 по 2016 годы Зинченко выступал за «Уфу».