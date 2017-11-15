Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зинченко заявил, что никогда бы не променял украинский паспорт на российский

Зинченко заявил, что никогда бы не променял украинский паспорт на российский

15 ноября 2017, 22:28
25

Украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что никогда не хотел получить российский паспорт, пусть на то и были юридические основания. Игрок считает себя украинцем.

«Я никак не мог играть за сборную России. Это было мое твердое решение. Поначалу, когда я только переехал в Россию и подписал контракт с «Уфой», то ходили какие-то слухи и разговоры.

Но я могу говорить со стопроцентной уверенностью, что никогда бы не поменял паспорт, потому что в душе я украинец, и всегда был им. Как бы это громко ни звучало», – сказал хавбек в эфире FootballHub.

В период с 2014 по 2016 годы Зинченко выступал за «Уфу».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1510774628
Один от Анжи отказался из-за мамы, этот мямлит херню какую-то. Тебе никто ещё ничего не предлагал, ни паспорт, ни сборную. Сказал бы я тебе сейчас сопляк сраный всё, что думаю, только это будет за гранью этики, не в рамках закона.... Зачем в Уфу-то приезжал? Странные вы, хохлы. Как проститутки.
Ответить
Полная Канистра
1510775069
хохлобон мы тебе тут право не давали по русски разговаривать каркай на своей вонючей мове
Ответить
DonBombardir
1510775968
Правильно, играть надо за родину.
Ответить
Chernyi Lis
1510777335
разговорился..смелый стал в гейвропе..еще скажи что тебе что то предлагали
Ответить
prezent2017
1510779617
А что, этому засранцу кто-то делал предложение?
Ответить
romasuslow
1510780058
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://veshok.ml/388744
Ответить
VIKZH
1510781099
А почему это говно печатают? Вопрос к журналиштишкам. По аренда считается и назад в Говерлу или пивную Оболонь
Ответить
С-Пб on-line
1510781676
Сало переел чтоли???нахер ты нам нужен
Ответить
арейская
1510786394
Россия это как-нибудь переживёт...
Ответить
erma
1510796047
На горе растут цветы, голубой да аленький, ни за что не поменяю хрен большой на маленький. Народный фольклор.
Ответить
Главные новости
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
23:26
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
6
Все новости
Все новости
«Ростов» назначил нового спортивного директора
22:58
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+