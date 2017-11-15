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  • Тарасов: «В «Локомотиве» уже соскучились по чемпионату России»

Тарасов: «В «Локомотиве» уже соскучились по чемпионату России»

15 ноября 2017, 18:01
1

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как железнодорожники провели перерыв на матчи сборных. Россиянин отметил, что все в команде с нетерпением ждут возобновления чемпионата.

– Отдохнули три дня, после чего хорошо поработали, сыграли контрольный матч. Продолжаем работать, ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились.

– Сейчас график будет достаточно плотный, и каждый матч – на вес золота?

– Да, но мы уже привыкли к такому графику. У нас есть проблемы – после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки.

– Если в чемпионате все более-менее нормально, то в Лиге Европы есть проблемы. Матч с «Копенгагеном» уже держите в голове?

– Нет, не держим. Сейчас мы держим матч с «Анжи». Потом будем думать о Лиге Европы.

– Разница между чемпионатом и Лигой Европы – психологическая, или дело в уровне команд?

– Не знаю. Сейчас все в футбол умеют играть. Не вижу большой разницы. Важно, как мы друг друга настраиваем.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (1)
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insider_retro
1510758903
Наверное, в ожидании следующего сезона будут скучать без тебя...
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