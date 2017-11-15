Лукаку — о звании лучшего бомбардира сборной Бельгии: «Я учился по видео Чичарито, Уго Санчеса и Кавани»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, как главный тренер национальной сборной Роберто Мартинес учил его по видео с нарезками голов других нападающих во время совместной работы в «Эвертоне».

«Я смотрел видео с Чичарито, Уго Санчесом или Кавани, чтобы изучить их движения. Так я стал лучшим бомбардиром.

Мне 24 года, а люди смотрят на меня как готового нападающего, но это неправильно. У меня есть потенциал, чтобы стать лучше, и я буду стремиться к этому каждый год. Я нахожусь в лучшем клубе, который позволит мне вывести свою игру на новый уровень», — сказал Лукаку.

Напомним, что Лукаку стал лучшим бомбардиром сборной Бельгии. На его счету 31 гол.