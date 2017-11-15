Сборная России превзошла сборную Испании по количеству и точности острых передач

Футболисты сборной России в товарищеском матче со сборной Испании (3:3) превзошли испанцев по количеству и точности острых передач.

Россияне совершили 17 острых передач, десять из которых были точными. Лидерами по этому показателю стали защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников — по две передачи у каждого. Такое же количество точных острых передач у нападающего Федора Смолова, который также отметился дублем в матче.

Футболисты сборной Испании отдали 16 острых передач, семь из которых были точными.

Полузащитник Антон Миранчук, который появился на поле во втором тайме, совершил наибольшее количество успешных обводок в матче (три попытки из трех были успешными). Он провел на поле 26 минут.

Напомним, что матч с Аргентиной для России стал худшим за год по четырем показателям.