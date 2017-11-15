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  • Сборная России превзошла сборную Испании по количеству и точности острых передач

Сборная России превзошла сборную Испании по количеству и точности острых передач

15 ноября 2017, 12:05
28

Футболисты сборной России в товарищеском матче со сборной Испании (3:3) превзошли испанцев по количеству и точности острых передач.

Россияне совершили 17 острых передач, десять из которых были точными. Лидерами по этому показателю стали защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников — по две передачи у каждого. Такое же количество точных острых передач у нападающего Федора Смолова, который также отметился дублем в матче.

Футболисты сборной Испании отдали 16 острых передач, семь из которых были точными.

Полузащитник Антон Миранчук, который появился на поле во втором тайме, совершил наибольшее количество успешных обводок в матче (три попытки из трех были успешными). Он провел на поле 26 минут.

Напомним, что матч с Аргентиной для России стал худшим за год по четырем показателям.

Источник: InStat
Товарищеские матчи Россия Испания
Комментарии (28)
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bset
1510737167
Да, фланги надо побольше задействовать. Тем более, что есть Жирков, Смольников, Рауш и Фернандес.
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Dimon 007
1510737465
Мудко главный топ менеджер России:)! Так развести кучу болельщиков мог только он:)! До недавнего времени все поливали грязью сборную, ругали её, советовали как играть:)! Но после вчерашнего матча (в котором даже Акинфеев не стал играть, что бы не позориться), все одушевились..., как будто ЧМ выиграли:)! На новый стадион в Питере, привозят сборную Испании, которая просто бросила играть на 20 минуте....(видимо не плохо ребята заработали)! Один мааааленький косячок Виталий Леоньтьевичь.., надо было судье побольше денег дать, что бы пенальти левые не ставил........... а так, всё супер, все довольны, верим.....
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acer2003
1510738047
Это почти ЧМ выиграли !))
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FanatSerj
1510738710
Странные у нас конечно глоры, сборная плохо играет - надо обосрать, сборная достойно сыграла - надо все равно обосрать, господа глоры, будьте уж хоть трошки адекватными. Тем более сборная у нас не так уж и часто показывает достойную игру, что бы не порадоваться то хоть пару раз ))
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VVM1964
1510739263
ВЧЕРАШНЯЯ ИГРА АССОЦИИРУЕТСЯ С ЗАБАВОЙ СЫТОЙ КОШКИ И СМЕЛОЙ МЫШКИ - РЕЗУЛЬТАТ : И МЫШКА ЦЕЛАЯ ВЕРНУЛАСЬ В СВОЮ НОРКУ ( ГОРДАЯ И НЕ ПОБЕЖДЕННАЯ - НЕ ЗРЯ СРАЖАЛАСЬ ) , ДА И КОШКА СИЛЬНО НЕ РАССТРОИЛАСЬ ( НУ УСКОЛЬЗНУЛА ДОБЫЧА - НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ , ОХОТА ТА БЫЛА НЕ НАСТОЯЩАЯ )
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OPG-Diversant
1510740823
Сыграли для болельщиков. Приятно было футбол посмотреть. В официальных матчах вряд ли такое усидим в исполнении нашей сборной, ответственность за результат будет давить.
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Ibroahim
1510753902
а я верил в наших))
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3a zenit
1510756066
Васина нужно менять...да хоть Березуцким.
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