Экс-председатель совета директоров «Локомотива» арестован за растрату денежных средств

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» и экс-президент оператора связи «Транстелеком» Сергей Липатов арестован по делу о растрате средств вкладчиков Межтрастбанка. Его арестовал Тверской районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД – в его производстве находится уголовное дело по факту хищения денег из Межтрастбанка. Дело возбуждено по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере».

По данным издания, на 1 октября 2017 года банк должен своим клиентам почти 4 миллиарда рублей. Липатов свою вину не признает.