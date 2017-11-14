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  • Мостовой: «Я в 20 лет ездил на трамвае, не имея баснословный контракт»

Мостовой: «Я в 20 лет ездил на трамвае, не имея баснословный контракт»

14 ноября 2017, 11:07
16

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что сейчас в составе национальной команде нет игроков уровня Андрея Аршавина, Романа Павлюченко или Юрия Жиркова, но есть добротные футболисты. По его словам, нужно работать над тем, чтобы раскрыть талант у молодежи.

– Вы согласны, что сейчас в сборной России нет игроков уровня Аршавина, Павлюченко и Жиркова образца 2008-го?

– Я бы так не сказал. У нас хватает добротных футболистов. Не понимаю высказываний о том, что Россия – нефутбольная страна. Капелло, помните, любил говорить, что в России нет игроков. Но однако ж дон Фабио согласился тренировать нашу сборную с зарплатой в семь миллионов евро... (смеется). Меня это очень удивляло. И таких примеров в нашей истории было предостаточно.

– Кто тогда может стать новым Аршавиным в этой сборной?

– Нет, Аршавиным никто не станет. Никогда не скрывал, что он был лучшим игроком в России этого поколения. Подчеркиваю – этого! А не нашего.

– С игроками сборной России 90-х его сравнивать бесполезно?

– Это просто некорректно. У каждого есть свои плюсы и свои минусы. Разные времена. Нападающего уровня Колыванова я сейчас в сборной не вижу. Как он играл в Италии, какие голы забивал – это что-то! Но сравнивать все равно тяжело. Я всегда поддерживал Смолова, а сейчас и Кокорина. И если они уехали бы в Европу и начали там забивать, появился бы повод для каких-то параллелей.

– Но они, по-вашему, не уедут?

– Конечно. А кто уедет? Кто пойдет на понижение зарплат?

– Но есть же еще и молодежь – Миранчуки, Головин, которые могут сорваться на Запад?

– Об этом я и говорю. Есть в России талантливая молодежь. Просто ее надо раскрыть. Другое дело, когда в 20 лет тебе дают баснословный контракт. Ну вы понимаете... Я в этом возрасте ездил на электричке и на трамвае. Это так – для сравнения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аршавин Андрей Жирков Юрий Павлюченко Роман Смолов Федор Кокорин Александр Миранчук Алексей Миранчук Антон Капелло Фабио Мостовой Александр
Комментарии (16)
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bset
1510647464
Мудко расскажите, что он устроил со своим лимитом. А если россиян станет еще меньше, тогда еще больше будут стоить. Ну и зарплаты соответствующие.
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ARTHUR19
1510647564
Он был лучшим российским игроком после распада СССР, т.к. при Мостовом Россия ничего не выиграла. А если говорить про зарплату, Мостовой сказал крайне деликатно, но он был одним из четырнадцати футболистов, которые подписали письмо, одним из пунктов которого было увеличения материального вознаграждения за выход в финальную часть.
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_Evgen_57
1510649550
ты на трамаваи а наша молодеж на бентли вот и думай кто лох тут
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prezent2017
1510653480
Нашим игрокам талантливым дешевые леги ходу не дают!
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Полная Канистра
1510678457
у мостового был личный трамвай в гараже круто
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