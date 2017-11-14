Дмитрий Черышев: «В матче с Испанией мы столкнемся с огромной машиной»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о секретах, которые могут помочь сборной России достичь положительного результата в предстоящем товарищеском матче со сборной Испании. Он также отметил, что Испания и Аргентина совершенно непохожие друг на друга команды.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.

– Исходя из того, что вы увидели в матче с Аргентиной, чего можно ожидать от игры с испанцами?

– Нам будет противостоять совершенно другая команда, нежели Аргентина. У южноамериканцев играют звезды, но все равно нет такой слаженности, которая есть в испанской сборной. Если не приедет Иско, на его месте будет играть Аспиликуета. То есть на каждую позицию у них есть по два-три хороших футболиста. Мы столкнемся с огромной машиной, которая любит возиться с мячом. Что надо делать нашим? Во-первых, ни в коем случае, нельзя садиться близко к своим воротам. Во-вторых, самое главное и чего нам не хватает – это индивидуальный прессинг, я имею в виду единоборства. По многим параметрам нас будет легко обыграть. В-третьих, если мы хотим играть в какой-то контратакующий футбол, то у нас всегда должны находиться свеженькие футболисты, которые хорошо взаимодействуют между собой и могут создать остроту возле ворот соперника.

– А что было позитивного в матче с Аргентиной?

– Первый тайм был самый удручающий из тех игр в исполнении сборной, которые я видел. Наша команда выглядела боязливо. Хотя в обороне играли строго. В атаке получалось мало, не хватало взаимопонимания. Во втором тайме, при выходе Дзагоева, Миранчуков, команда стала играть более раскрепощенно, в отдельных эпизодах нам удавалось прессинговать. То, как мы начали вторые сорок пять минут, наиболее всего подходит сборной России. В данный момент на нас ничего не давит. Идет подготовка к чемпионату мира. И то, что мы играем против таких соперников, как Аргентина и Испания, для нас самый главный козырь.