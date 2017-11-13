Торрес может вернуться в Англию

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. Такой ход испанец может сделать в ближайшее трансферное окно. Известно, что 33-летний футболист рассматривает варианты с переходом в «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

Подтолкнуть к такому трансферу Торреса может возвращение в мадридский клуб нападающего Диего Косты. В текущем сезоне Торрес лишь дважды выходил на поле в основном составе в чемпионате Испании. Всего на его счету шесть матчей и ни одного забитого гола.