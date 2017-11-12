Бубнов считает, что сборная России справилась с Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов после товарищеского матча сборной России против сборной Аргентины (0:1) поделился мнением о том, как справились наши игроки с Лионелем Месси.

«Месси? Можно сказать, что в целом с ним справились, если не считать голевой комбинации. Сборная России не давала ему выходить на ударную позицию, поэтому ему пришлось уходить глубже и обострять игру с помощью передач партнерам.

К тому же Месси явно играл не в полную силу. Будь оно иначе, игра сложилась бы по-другому, так как мы знаем, на что способен нападающий. Не стоит также забывать, что в сборной ему приходится брать на себя те функции, которые в «Барселоне» исполняют игроки средней линии. В этом состоит главная беда Аргентины – центральных полузащитников столь высокого уровня у нее нет», – сказал эксперт.

Ближайший матч сборная России проведет 14 ноября против Испании.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы