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Бубнов считает, что сборная России справилась с Месси

12 ноября 2017, 08:17
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов после товарищеского матча сборной России против сборной Аргентины (0:1) поделился мнением о том, как справились наши игроки с Лионелем Месси.

«Месси? Можно сказать, что в целом с ним справились, если не считать голевой комбинации. Сборная России не давала ему выходить на ударную позицию, поэтому ему пришлось уходить глубже и обострять игру с помощью передач партнерам.

К тому же Месси явно играл не в полную силу. Будь оно иначе, игра сложилась бы по-другому, так как мы знаем, на что способен нападающий. Не стоит также забывать, что в сборной ему приходится брать на себя те функции, которые в «Барселоне» исполняют игроки средней линии. В этом состоит главная беда Аргентины – центральных полузащитников столь высокого уровня у нее нет», – сказал эксперт.

Ближайший матч сборная России проведет 14 ноября против Испании.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Аргентина Месси Лионель Бубнов Александр
Комментарии (4)
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serppion
1510467428
Эта статейка - жирная точка в диагнозе неадекватности Бубна.
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bolela_16
1510471831
сборная опять достойно проиграла, ура!!!!
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Нас Много
1510482378
Россия справилась с Месси, а остальные аргентинцы расправились с Россией...
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77SAM
1510580498
А голевая несчитово ?
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