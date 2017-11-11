Нигматуллин: «Акинфеев был лучшим в составе сборной России»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1). Он отметил действия голкипера россиян Игоря Акинфеева.

– Не стоит расстраиваться из-за такого поражения. Ну а в том, что не проиграли крупно, конечно, большая заслуга Игоря Акинфеева. Если говорить об игре, аргентинцы нанесли очень много ударов по нашим воротам, поэтому действия нашего голкипера стоит отметить отдельно.

– Акинфеев был лучшим в составе сборной России?

– При таком количестве ударов по нашим воротам, конечно. Выделять, например, нападающих, было бы нелогично.

– Что скажете по моменту с голом? Есть ли вина вратаря в пропущенном мяче?

– Он не виноват в том моменте. Игорь реагировал по удару, просто мяч попал в защитника. Другое дело, что там надо было фиксировать положение вне игры. По телевизору это четко видно. Это, кстати, отсыл к вопросу о введении видеоповторов.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в с командой Испании. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы