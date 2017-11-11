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Нигматуллин: «Акинфеев был лучшим в составе сборной России»

11 ноября 2017, 19:14
15

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1). Он отметил действия голкипера россиян Игоря Акинфеева.

– Не стоит расстраиваться из-за такого поражения. Ну а в том, что не проиграли крупно, конечно, большая заслуга Игоря Акинфеева. Если говорить об игре, аргентинцы нанесли очень много ударов по нашим воротам, поэтому действия нашего голкипера стоит отметить отдельно.

– Акинфеев был лучшим в составе сборной России?

– При таком количестве ударов по нашим воротам, конечно. Выделять, например, нападающих, было бы нелогично.

– Что скажете по моменту с голом? Есть ли вина вратаря в пропущенном мяче?

– Он не виноват в том моменте. Игорь реагировал по удару, просто мяч попал в защитника. Другое дело, что там надо было фиксировать положение вне игры. По телевизору это четко видно. Это, кстати, отсыл к вопросу о введении видеоповторов.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в с командой Испании. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Акинфеев Игорь Нигматуллин Руслан
Комментарии (15)
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Italian_93
1510417226
Не бл9 Полоз лучший
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Чикомас
1510417400
Ну да..не Васин же. И даже не Джикия. Про напов вообще молчу... нет их..
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cska-62
1510417582
Акинфеев был лучшим, не спорю. А из полевых игроков лучшим был Рауш. Жаль, что его раньше не привлекали в сборную, он же уроженец России!
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Какеручики
1510422920
Рауш лучший!посли конифея!почему не привлекают других россиян воспитанных в германии!ведь реально немецкие игроки лучшие!
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Konb48
1510423215
Игорь настоящий молодец! Он в очередной раз доказал, что номер один во вратарской линии! Да, он пропускает, но как тащит!!! Сколько раз он спас ворота! Браво, Игорь! Сегодня он был явно лучшим в команде!
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paracetamol
1510423936
Лучший из худших.
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OfaZavr
1510474493
полностью согласен, ну и Рауша еще отмечу.
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