Месси не сыграет в Краснодаре с Нигерией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сообщил, что нападающий Лионель Месси пропустит товарищеский матч со сборной Нигерии. Игра пройдет 14 ноября в Краснодаре.

«Не думал о составе на матч с Нигерией. Нужно посмотреть, какие физические характеристики будут у каждого игрока после матча. Но Лео Месси будет отсутствовать. Те, кто не играл сегодня, выйдут в Краснодаре.

Нам осталось мало матчей до мундиаля и нужно добавить искры в нашу игру», — сказал Сампаоли.

Матч Аргентина – Нигерия начнется во вторник в 19:30 по московскому времени в Краснодаре. В этот же день в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский матч между сборными России и Испании. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

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