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Давыдов хочет получать больше игровой практики в «Спартаке»

11 ноября 2017, 07:40
5

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своих целях в нынешнем сезоне. Российский форвард подчеркнул, что хочет закрепиться в основном составе красно-белых.

– Какие цели ты ставил перед собой на этот сезон?

– Естественно, хотелось как можно лучше зарекомендовать себя, попасть в обойму игроков основы, выходить играть как можно чаще. Все-таки мне уже 22 года, и хочется играть в Спартаке. Ну, вот пока не особо получается.

В этом сезоне Давыдов провел девять матчей в ФНЛ, в которых забил два гола.

Источник: fanat1k.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис
Комментарии (5)
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Кинстифа
1510381948
Зобнин для тебя отличный пример. делай так же и обязательно будешь
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oyabun
1510383858
Как то даже жаль Дениса, есть ведь талант у него, может хорошо играть. К тому же наш, с паспортом. В единственном матче в основе что он недавно сыграл, смотрелся очень даже неплохо. Жаль что Каррера не дает Денису проявить себя.
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OfaZavr
1510388789
нужно вон как Зобнин работать и большое старание прилагать а не просто хочу.
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