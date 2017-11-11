Давыдов хочет получать больше игровой практики в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своих целях в нынешнем сезоне. Российский форвард подчеркнул, что хочет закрепиться в основном составе красно-белых.

– Какие цели ты ставил перед собой на этот сезон?

– Естественно, хотелось как можно лучше зарекомендовать себя, попасть в обойму игроков основы, выходить играть как можно чаще. Все-таки мне уже 22 года, и хочется играть в Спартаке. Ну, вот пока не особо получается.

В этом сезоне Давыдов провел девять матчей в ФНЛ, в которых забил два гола.