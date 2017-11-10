Саутгейт: «Мне очень нравится Уилшир как футболист»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о полузащитнике «Арсенала» Джеке Уилшире. Хавбек не получил вызова в сборную на контрольные матчи против команд Германии и Франции.

«Не думаю, что Джек – десятка (о позиции на поле – прим. «Бомбардир»). Думаю, он должен играть глубже. Факт в том, что он там не играет. Он не играл на этой позиции за «Борнмут» – надо спросить у Эдди Хоуа, почему он не ставил его глубже.

Он также не играет на этом месте в «Арсенале». Вообще, надо спросить Арсена Венгера, почему Уилшир не играл за клуб в прошлом сезоне.

Поймите меня правильно: мне очень нравится Уилшир как футболист. Думаю, что он большой талант и уважаю его как личность. Надеюсь, в марте получится его вызвать», – сказал Саутгейт.

25-летний Уилшир провел в «Борнмуте» прошлый сезон на правах аренды. Последний матч англичанина за национальную команду датирован ноябрем 2016 – 2:2 против Испании в товарищеском матче.

Команда Саутгейта примет чемпионов мира сегодня. Встреча на «Уэмбли» начнется в 23:00 по московскому времени.

С французами «три льва» встретятся 14-го ноября.