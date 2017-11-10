Рамос сказал, что хочет перехода Неймара в «Реал»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о возможной покупке нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я люблю играть вместе с лучшими, и Неймар определенно входит в их число.

Возможно, ему было легче сначала перейти в «ПСЖ», чем напрямую в «Реал». Я считаю его одним из лучших игроков мира», – сказал испанец в эфире радиостанции Sadera Ser's.

25-летний разилец пополнил состав «ПСЖ» в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В 12-ти матчах всех турниров за команду Унаи Эмери он забил 11 голов и отдал девять результативных передач.