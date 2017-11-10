Наингголан покинул лагерь сборной Бельгии из-за травмы паха

Официальный твиттер-аккаунт сборной Бельгии сообщил о том, что полузащитник Раджа Наингголан не примет участия в товарищеских матчах против команд Мексики и Японии.

«Сегодня утром он прошел обследование, которое выявило небольшой разрыв связок паха», – говорится в комментарии источника.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, в процедуре участвовали врачи «Ромы». По версии итальянца, клуб обеспокоен возможном отсутствием 29-летнего хавбека в матчах против «Лацио» в чемпионате Италии и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Команда Роберто Мартинеса примет мексиканцев сегодня, японцев – 14-го ноября.