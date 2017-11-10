Неста: «В будущем надеюсь тренировать «Лацио» и «Милан»

Главный тренер «Майами» Алессандро Неста поделился мнением об игре «Милана» и возвращении в чемпионат Италии.

«Новый «Милан» все еще не оправдал ожиданий. К футболистам много вопросов. В команде произошло много изменений, но Монтелла – отличный специалист, который уже несколько лет выполняет сложную работу.

Возвращение в Италию? Надеюсь на это, но на данный момент у меня контракт с «Майами».

Что бы я выбрал – «Лацио» или «Милан»? В будущем надеюсь поработать с обоими клубами», – сказал чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

Неста является воспитанником «Лацио» и выступал за римский клуб с 1993 по 2002 год. За «Милан» – с 2002 по 2012.

«Майами» лидирует в турнирной таблице NASL – второго дивизиона Соединенных Штатов.